В Санкт-Петербурге оцифровали и исследуют уникальный документальный фильм о блокаде

Сотрудники музея Первого Санкт-Петербургского медицинского института установили большинство героев и места съемок уникального документального фильма, снятого во времена блокады Ленинграда.

Картина «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» снималась в 1943 году как учебное пособие для студентов-медиков. Она рассказывает о стадиях алиментарной дистрофии (тяжелая форма белково-энергетической недостаточности, вызванная голодом), ее осложнениях, что происходит с составом крови, сердцем, другими внутренними органами.

«История нам не простит, если мы не проведем исследования нарушений обмена веществ у больных блокированного Ленинграда. Специально создать такие условия для исследования будет невозможно», — объясняла в своих воспоминаниях необходимость этих исследований и создания фильма профессор кафедры биологической химии Первого мединститута Юлия Гефтер.

Фильм долго считался утерянным, но в наши дни его обнаружили в архиве Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П.Павлова, отреставрировали, оцифровали и включили в экспозицию музея вуза.

С момента обнаружения фильма, исследователи, сотрудники музея, поставили себе целью установить имена всех врачей, снимавшихся в фильме и все места, где происходили съемки. На данный момент удалось выяснить, что кинематографисты работали в Первом ленинградском мединституте, Военно-медицинской академии и Институте переливания крови. А тот факт, что одним из мест съемки было отделение лечебного питания Второго Ленинградского мединститута, определили по старинной вазе, мелькнувшей в некоторых кадрах.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Кадровый вопрос: как снимался один из самых тяжелых фильмов о блокаде Ленинграда»