Реклама
Прямой эфир
Авто
Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин
Мир
В Нидерландах предупредили об угрозе «эффекта домино» в газовом кризисе
Мир
Армия США столкнулась с рекордным дефицитом рекрутов за последние 50 лет
Мир
Производитель Bayraktar подарит Украине три беспилотника
Происшествия
В горах в Приморье пропала тургруппа из шести детей и четырех взрослых
Мир
Германия упростит прием иностранцев на работу из-за нехватки персонала
Общество
Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией
Наука
Ученые зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки
Мир
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР
Экономика
В РФ собрались отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья
Общество
Синоптики пообещали свыше 26 градусов тепла в Московском регионе 28 июня

Обожженное тело заколотой женщины обнаружили в квартире на юге Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В квартире на юге Москвы 28 июня обнаружили тело женщины с колотыми ранами и термическими ожогами. Об этом «Известиям» сообщил источник.

Бойня в тихий час: под Ульяновском совершено массовое убийство в детском саду
Жертвами трагедии стали минимум четыре человека, еще один получил ранения

Жители многоквартирного дома на улице Липецкой обратились в правоохранительные органы. Они рассказали, что соседи затапливают их квартиру и не отвечают на стук в дверь.

По словам источника, пробиться через закрытую дверь удалось с помощью МЧС. На месте также был обнаружен муж умершей. У него были порезаны руки. Его госпитализировали.

Ведется проверка по факту инцидента, подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в доме в Вологде обнаружили тела женщины и двоих детей с колото-резаными ранами. Глава семейства обнаружил мертвыми супругу и их общих детей, придя домой с работы, и сообщил об этом полиции. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение. Возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022