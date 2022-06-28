Обожженное тело заколотой женщины обнаружили в квартире на юге Москвы

В квартире на юге Москвы 28 июня обнаружили тело женщины с колотыми ранами и термическими ожогами. Об этом «Известиям» сообщил источник.

Жители многоквартирного дома на улице Липецкой обратились в правоохранительные органы. Они рассказали, что соседи затапливают их квартиру и не отвечают на стук в дверь.

По словам источника, пробиться через закрытую дверь удалось с помощью МЧС. На месте также был обнаружен муж умершей. У него были порезаны руки. Его госпитализировали.

Ведется проверка по факту инцидента, подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в доме в Вологде обнаружили тела женщины и двоих детей с колото-резаными ранами. Глава семейства обнаружил мертвыми супругу и их общих детей, придя домой с работы, и сообщил об этом полиции. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение. Возбуждено уголовное дело.