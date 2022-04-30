Тела женщины и двоих детей с колото-резаными ранами нашли в доме в Вологде

Уголовное дело возбуждено в Вологде после обнаружения тел женщины и двоих детей с колото-резаными ранами. Об этом 30 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, в субботу утром в полицию обратился глава семейства. Он сообщил, что, придя с работы домой, обнаружил мертвыми супругу 1989 года рождения и их общих детей: мальчика и девочку, 2018 и 2019 годов рождения.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение и которая в последующем причинила себе смертельную травму», — сообщили в СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство нескольких лиц, в том числе малолетних».

26 апреля в Кубинке Московской области женщина утопила семилетнего сына в ванной. Тело мальчика обнаружил вернувшийся домой муж женщины, его супруга спала рядом с телом. Мужчина вызвал сотрудников полиции. По предварительной информации, женщина страдает психическими расстройствами, ранее она обращалась за помощью к специалистам.