Реклама
Прямой эфир
Авто
Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин
Мир
В Нидерландах предупредили об угрозе «эффекта домино» в газовом кризисе
Мир
Армия США столкнулась с рекордным дефицитом рекрутов за последние 50 лет
Мир
Производитель Bayraktar подарит Украине три беспилотника
Происшествия
В горах в Приморье пропала тургруппа из шести детей и четырех взрослых
Мир
Германия упростит прием иностранцев на работу из-за нехватки персонала
Общество
Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией
Наука
Ученые зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки
Мир
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР
Экономика
В РФ собрались отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья
Общество
Синоптики пообещали свыше 26 градусов тепла в Московском регионе 28 июня

Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов — о новых моделях, беспилотных тележках и переговорах с поставщиками комплектующих

«Для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — приводит RT слова депутата из обращения к главе Минпроторга.

По словам Милонова, на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний по созданию комплектующих и зарубежных автомобильных марок в стране упал спрос на покупку новых машин. Он считает, что в связи с этим у российской автомобильной промышленности есть шанс восстановить объем производства и продажи, а также сделать «рывок» на рынке РФ и за рубежом.

Также он выразил мнение, что необходимо рассмотреть вопрос повторного введения программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для приобретения нового отечественного автомобиля.

Мантуров 16 июня заявил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности страны будет выделено 20,7 млрд рублей. Он уточнил, что в стимуляции нуждается рынок продукции, которая «беспрепятственно производится» и может поставляться покупателям. Поэтому принято решение обеспечить доступность автокредитов для россиян и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

В тот же день президент России Владимир Путин уточнил, что на рынке автомобилей наблюдается дефицит предложения и рост стоимости продукции. Он отметил, что на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля следует обеспечить доступность ценовой политики на автомобили для россиян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022