Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — приводит RT слова депутата из обращения к главе Минпроторга.

По словам Милонова, на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний по созданию комплектующих и зарубежных автомобильных марок в стране упал спрос на покупку новых машин. Он считает, что в связи с этим у российской автомобильной промышленности есть шанс восстановить объем производства и продажи, а также сделать «рывок» на рынке РФ и за рубежом.

Также он выразил мнение, что необходимо рассмотреть вопрос повторного введения программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для приобретения нового отечественного автомобиля.

Мантуров 16 июня заявил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности страны будет выделено 20,7 млрд рублей. Он уточнил, что в стимуляции нуждается рынок продукции, которая «беспрепятственно производится» и может поставляться покупателям. Поэтому принято решение обеспечить доступность автокредитов для россиян и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

В тот же день президент России Владимир Путин уточнил, что на рынке автомобилей наблюдается дефицит предложения и рост стоимости продукции. Он отметил, что на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля следует обеспечить доступность ценовой политики на автомобили для россиян.