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Мантуров заявил о выделении более 20 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме

Минпромторг сообщил о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в четверг, 16 июня, сообщил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд рублей. Такое заявление он сделал по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности.

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«Принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику», — цитирует главу ведомства ТАСС.

По его словам, что в ближайшее время в стимуляции нуждается рынок именно той продукции, которая «беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям». Для этого было принято решение обеспечить доступность автокредитов для граждан и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

Ранее в этот день в рамках совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге российский лидер заявил, что на рынке автомобилей наблюдаются дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность ценовой политики авто для россиян.

Главной задачей автопрома Путин назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка. Также он призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году.

Также президент поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей, и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года. Оно касается обновления парка общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах регионов.

Кроме того, президент поручил правительству утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года.

Также 16 июня после проведенного мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов эксперты агентства «Автостат» рассказали, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.

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