Золотых медалистов олимпиады «Я —профессионал» наградили в Москве

Дипломантами всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» стали более 4 тыс. участников из 380 вузов. Награждение медалистов по 72 направлениям состоялось в Москве 27 июня.

«Сегодня для России время возможностей, для каждого из вас время возможностей, поэтому пусть с вами останется вот эта уверенность в своих силах. Понимание, что вы способны справляться с любыми вызовами, которые вам будет бросать жизнь. Пусть это чувство будет с вами. Чувство гордости испытывайте обязательно, а вот расслабляться не надо. Потому что всё только начинается», — сказал награжденным первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» входит в состав проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За пять лет награды этой олимпиады получили более 17 тыс. человек по более чем 70 направлениям — от робототехники до журналистики.

2 марта стало известно, что Москва впервые обошла Сингапур и Шанхай и стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников. В 2021 году на международных предметных олимпиадах столичные школьники завоевали 24 награды — из них 19 золотых и пять серебряных.