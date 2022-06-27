Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС

Минобороны России 27 июня заявило, что украинские военные могут устроить взрыв на Криворожской ТЭС и обвинить в этом российскую армию.

«Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные Силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск», — сказано в сообщении.

Ведомство призвало персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации.

«Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима», — добавили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что украинское командование разместило свои вооруженные формирования на Криворожской ТЭС, с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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