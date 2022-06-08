В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с применением химических веществ

Сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ. Об этом в среду, 8 июня, сообщает межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Отмечается, что в городе Сумы украинским военным и боевикам подразделений территориальной обороны выдали костюмы химической защиты. Кроме того, проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

Согласно заявлению штаба, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по приграничным районам России.

«После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ВСУ продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях. Так, в двух школах Николаева были размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии.

Также опорные пункты были размещены в образовательных учреждениях Дружковки, Константиновки ДНР, а также в Полтавской области.

1 июня посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что Россия предупредила ОЗХО о вероятных провокациях со стороны Украины с использованием химических веществ. Он отметил, что всего за последнее время было направлено 12 вербальных нот с подробной информацией о местах и способах предполагаемых провокаций.

Украинские военные неоднократно устраивали диверсии в отношении потенциальных объектов химической опасности. В частности, 11 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Харьковской области СБУ совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями. Он назвал эту провокацию очередной попыткой киевской стороны обвинить РФ в применении химического оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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