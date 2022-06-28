Дикость — такая: лучший старт среди новинок показала комедия о тайге

Лидерство в российском прокате удерживает экшен «Одна» со сборами в 27 млн рублей, пятерку лидеров замкнул фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, вышедший в российский прокат на два с половиной месяца позже мировой премьеры. Блокбастер с Робертом Паттинсоном заработал за премьерный уикенд 9,3 млн рублей, хотя шел ограниченным прокатом в сетях кинотеатрах «Бульвар» и «Киносфера IMAX». Также в топ-10 вошел метахоррор Алекса Гарленда «Род мужской».

Бэтмен в деле

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), картина студии Warner Bros. собрала в российских кинотеатрах 10,4 млн рублей. В целом «Бэтмен» занимает пятое место по кассовым сборам в стране. Релиз с Робертом Паттинсоном был запланирован на 2 марта, однако киностудия за день до премьеры отменила прокат.

В России ряд площадок — представителей Ассоциации владельцев кинотеатров — решился на показ нового «Бэтмена» на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Участники разовой акции заверили, что будут соблюдены требования законодательства: отчет о каждом сеансе пойдет в ЕАИС, а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы «выполнены с учетом новых реалий». Договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» был заключен в феврале 2022 года. Представители кинотеатров отметили, что за свой счет продемонстрировали анонсирующие ролики и распространяли рекламу. Более того, Минкультуры выдал фильму прокатное удостоверение.

Лучший старт среди новинок продемонстрировала комедия «Дикая». Лента о выживании начинающей модели в тайге при полном отсутствии навыков и экипировки — из вещей у героини только клатч с красной помадой, коктейльное платье и туфли на каблуках — стартовала со второй строчки чарта, собрав за премьерные выходные 24 млн рублей.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, «Дикая» была одним из фаворитов уикенда, но, увы, так и не смогла заслонить успех релиза «Одна».

— Фильм привлек зрителя интересным актерским составом, хорошим «сарафаном» и успехом «Непослушника» — предыдущей работы Владимира Котта в комедийном жанре, — добавила собеседница.

В своем роде

Неплохой старт показал датский фильм «Творцы снов» — семейный мульттриллер с жестким драматическим подтекстом. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых кассовых релизов уикенда, по данным ЕАИС, и заработал 7 млн рублей.

По словам Ольги Зиняковой, наработка новинки на уровне лидеров уикенда — это действительно впечатляет.

— Эта неделя была небогата на премьеры проектов, рассчитанных на детскую аудиторию, поэтому «Творцы снов» практически не имели конкурентов, — объяснила президент «КАРО» «Известиям». Она добавила, что «это добротный европейский проект с хорошим уровнем анимации».

На восьмой позиции с кассой в 6,3 млн оказался артовый триллер Алекса Гарленда «Род мужской». У фильма хорошие отзывы кинокритиков и уверенный маркетинг.

— Лента не осталась незамеченной на прошедшем фестивале в Каннах, плюс главную роль в хорроре исполняет номинантка на «Оскар» Джесси Бакли. Своего зрителя в России фильм нашел, даже учитывая очевидную нишевость проекта, — добавила она.

Также выделяется авторский фильм Александра Ханта «Межсезонье» — эстетская, бунтарская драма, отсылающая к документальному сюжету о «псковских стрелках» — 15-летних подростках, запершихся на даче и открывших стрельбу по бойцам СОБРа во время штурма дома.

Пл мнению Ольги Зиняковой, работы режиссера Ханта продолжают привлекать зрителя высоким уровнем драматургии и обсуждением острых социальных тем.

— Поэтому новая лента не могла остаться без внимания и уже за первый уикенд показала результаты сборов выше, чем у фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» за всё время проката, — заметила она.

Как подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика», на предпродажах картина заработала 276,1 тыс. рублей. Способствовали этому продажи билетов на специальные показы картины, в частности, в рамках проекта «КАРО.Арт». Новинка проиграла картине «Китобой» (476 тыс. рублей, стартовые сборы — 6,5 млн), но опередила недавние арт-релизы «Подельники» (167,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 9,8 млн) и «Казнь» (179,3 тыс. рублей, стартовые сборы — 10,9 млн).

Результат метахоррора Алекса Гарленда «Род мужской» предварительно собрал 204,6 тыс. рублей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это уступает показателям других хорроров и триллеров, которые были нацелены на подготовленную публику, в том числе фильмов «Маяк» (1,07 млн рублей, стартовые сборы — 15,65 млн), «Легенда о зеленом рыцаре» (630,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 20,4 млн), «Под покровом ночи» (279,25 тыс. рублей, стартовые сборы — 29,1 млн).

Прокатчики считают, что премьеры следующей недели вполне способны потеснить безоговорочного лидера последних трех уикендов — драму «Одна». Среди заметных новинок — фильм «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус, спортивный байопик «Боец: Король ринга» с Расселом Кроу, семейное кино «Школа волшебства» с Моникой Беллуччи, хоррор «Паранормальные явления: Медиум».