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Эксперт рассказал о возмещении ущерба за разбитую или украденную технику

Эксперт Тырин рассказал о возмещении ущерба за разбитую или украденную в отпуске технику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Поломка техники в отпуске может стать неприятным сюрпризом. А иногда туристы возвращаются из путешествий вовсе без своих устройств. Кражи, механические повреждения и заливы водой — наиболее частые причины поломок и утраты смартфонов, фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов или беспилотников. Об этом 28 июня «Известиям» рассказал директор проектов дочерней компании «Сбера» — «СберСтрахования» — Никита Тырин.

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Эксперт рекомендовал путешественникам страховать технику перед поездкой.

«Если говорить про все случаи, кроме кражи, то страховой компании важно установить, что техника или вещь пришла в негодность под влиянием внешних факторов. Это может быть попадание воды, падение, повреждения, например, во время перевозки имущества в багаже. Также страховым будет случай, когда человек на отдыхе попал под дождь, техника промокла и вышла из строя. Если устройство сломалось из-за комплектующих, которые пришли в негодность, то это страховым случаем считаться не будет. Например, если у ноутбука отломалось крепление экрана из-за частого открытия/закрытия», — объяснил Тырин.

Эксперт отметил, что не нужно утилизировать или продавать на запчасти пострадавшую технику до получения страхового возмещения. Ведь при составлении заявления о выплате необходимо приложить фотографии испорченного имущества. Также компания может попросить передать его на экспертизу для выяснения характера воздействия.

«Если человек потерял телефон в водоеме или запустил квадрокоптер, а тот сдуло ветром в неизвестном направлении, то такие события, к сожалению, не будут признаны страховыми, так как доказательной базы по исчезновению объекта страхования будет недостаточно», — сказал Тырин.

В случае кражи необходимо подтвердить, что владелец лишился ее не в результате собственной беспечности. Например, если турист оставил камеру на пляже, через два часа вспомнил о ней, вернулся, а техника украдена, то случай не будет признан страховым. А вот кража из багажа или номера в отеле подпадают под действие полиса.

Также эксперт рассказал, как выбрать надежную страховку. В первую очередь нужно обращать внимание на территорию страхования. Важно, чтобы страховка действовала в том месте, куда человек планирует отправиться. Кроме того, необходимо изучить перечень рисков, которые покрывает страховка, и ознакомиться со списком документов, требуемых при возможной подаче заявления.

Тырин сообщил, что при подаче заявления на страховую выплату нужно подробно описать, как была повреждена или украдена техника, приложить чек о покупке и фото имущества. Если речь идет о краже, то требуется приложить копию заявления, поданного в правоохранительные органы.

Взаимодействие со страховой компанией происходит удаленно. Если случай будет признан страховым, деньги автоматически зачислятся на счет заявителя примерно в течение двух недель, добавил эксперт. По его словам, выплата может быть осуществлена в размере до 150 тыс. рублей — это максимальный размер страхового покрытия по программе «Защита любимых вещей».

24 июня директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева отметила, что туристам, выезжающим за границу, важно заранее оформить страховку, которая предусмотрит оказание экстренной медпомощи.

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