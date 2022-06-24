Эксперт рассказала о действиях в случае травмы за рубежом

Туристам, выезжающим за границу, важно заранее оформить страховку, которая предусмотрит оказание экстренной медицинской помощи. Об этом 24 июня рассказала «Известиям» директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева.

«При получении травмы туристу в первую очередь нужно обратиться в сервисную компанию страховщика по номеру, указанному в полисе. После подтверждения личности и действительности полиса нужно следовать инструкциям оператора», — рассказала Кошелева.

Компания подберет клиенту лечебное учреждение и поможет вызвать «скорую», после чего направит гарантийное письмо в клинику. В таком случае врачи смогут приступить к лечению и дать дальнейшие рекомендации. Застрахованный не должен будет ничего дополнительно оплачивать.

Если связаться с компанией сразу не удалось, то необходимо сохранять все документы и чеки. После возвращения домой их нужно будет отправить страховому агенту и ждать возмещения ущерба. То же самое касается лекарств, купленных за пределами клиники.

Нужно помнить, что страховки не покрывают плановое лечение, а некоторые исключают обострение хронических заболеваний, отметила Кошелева. Также не признаются страховыми случаи, когда турист оказался в состоянии алкогольного опьянения, хотя бытовые травмы в таком состоянии можно прописать в полисе в качестве дополнительной опции. Не все полисы также разрешают езду на электросамокате или мопеде, здесь тоже может потребоваться расширенное покрытие.

Любителям активного отдыха потребуются специальные полисы, учитывающие их увлечения. В некоторые из них стоит включить пункт о проведении поисково-спасательных работ, добавила эксперт.

Туристам следует знать, что страховки с франшизой покрывают только часть возможных расходов, поэтому с их оформлением нужно быть осторожными. Кроме того, нужно учитывать, что приобретенные уже после выезда страховки начинают работать не сразу, а только спустя 5–7 дней.

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