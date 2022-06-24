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Эксперт рассказала о действиях в случае травмы за рубежом

Эксперт рассказала, как по страховке получить медицинскую помощь за рубежом
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
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Туристам, выезжающим за границу, важно заранее оформить страховку, которая предусмотрит оказание экстренной медицинской помощи. Об этом 24 июня рассказала «Известиям» директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева.

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«При получении травмы туристу в первую очередь нужно обратиться в сервисную компанию страховщика по номеру, указанному в полисе. После подтверждения личности и действительности полиса нужно следовать инструкциям оператора», — рассказала Кошелева.

Компания подберет клиенту лечебное учреждение и поможет вызвать «скорую», после чего направит гарантийное письмо в клинику. В таком случае врачи смогут приступить к лечению и дать дальнейшие рекомендации. Застрахованный не должен будет ничего дополнительно оплачивать.

Если связаться с компанией сразу не удалось, то необходимо сохранять все документы и чеки. После возвращения домой их нужно будет отправить страховому агенту и ждать возмещения ущерба. То же самое касается лекарств, купленных за пределами клиники.

Нужно помнить, что страховки не покрывают плановое лечение, а некоторые исключают обострение хронических заболеваний, отметила Кошелева. Также не признаются страховыми случаи, когда турист оказался в состоянии алкогольного опьянения, хотя бытовые травмы в таком состоянии можно прописать в полисе в качестве дополнительной опции. Не все полисы также разрешают езду на электросамокате или мопеде, здесь тоже может потребоваться расширенное покрытие.

Любителям активного отдыха потребуются специальные полисы, учитывающие их увлечения. В некоторые из них стоит включить пункт о проведении поисково-спасательных работ, добавила эксперт.

Туристам следует знать, что страховки с франшизой покрывают только часть возможных расходов, поэтому с их оформлением нужно быть осторожными. Кроме того, нужно учитывать, что приобретенные уже после выезда страховки начинают работать не сразу, а только спустя 5–7 дней.

21 июня гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, как избежать пищевого отравления в отпуске. По его словам, секрет кроется в тщательном соблюдении гигиены и отказе от уличной и экзотической еды. Также он дал совет тем, кто оказался в странах с «плохой» водопроводной водой.

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