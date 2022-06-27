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Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ
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Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ

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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Yuri Gripas
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Президент США Джо Байден в понедельник, 27 июня, объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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«Я пришел к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправданно и отвечает внешнеполитическим интересам США», — сказано в документе.

Американский лидер подчеркнул, что данное решение связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров, стоимость которых превышает $2,3 млрд.

«Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей», — отмечалось в заявлении.

24 июня министерство торговли США объявило о решении ввести антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. В ведомстве заявили, что российские производители удобрений получают субсидии с американской стороны, что позволяет продавать продукцию по заниженной стоимости. В связи с этим планируется ввести дополнительные пошлины.

16 июня Байден заявил, что антироссийские санкции, введенные в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса, являются лучшим курсом для США. Он признался, что санкционный отпор Москве давался ему непросто: с одной стороны, американский лидер осознавал необходимость такой меры, с другой — ограничения обернулись резким ростом стоимости газа и непростой политической ситуацией.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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