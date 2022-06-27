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ГИБДД дала рекомендации по управлению автомобилем в условиях жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московская ГИБДД предупредила водителей об опасностях аномальной жары. Telegram-канал Госавтоинспекции выпустил сборник практических рекомендаций, нюансы управления автомобилем в условиях жаркой погоды.

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В случае плохого самочувствия, утомления, других причин, указывающих на нестабильное физическое состояние, ГИБДД Москвы настоятельно рекомендует воздержаться от управления транспортом. На это предупреждение особо стоит обратить внимание водителям пожилого возраста и лицам, страдающим сердечными и сосудистыми заболеваниями, подчеркнули в ведомстве. Второе главное по значимости правило — ни в коем случае не оставлять одних в автомобиле детей и домашних животных.

Среди практических советов, которые помогут справится автомобилистам с высокой температурой воздуха, полицейские советуют перед поездкой сначала опустить стекла автомобиля, дав воздуху в салоне проветриться, и только после этого включать кондиционер. В жаркую погоду водителю и его пассажирам необходимо не забывать пить достаточно жидкости, простой питьевой воды.

Сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям внимательно следить за скоростным режимом и быть особо внимательными при маневрах и перестроении, так как яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта могут временно ослепить водителя.

Напомним, что 24 июня автоэксперт Шкуматов поддержал законопроект российского правительства, который призван регламентировать обмен данными между Минздравом и ГИБДД о состоянии здоровья автомобилистов. Если человек приобрел заболевание до истечения срока действия водительского удостоверения, то данные о болезни должны поступить в ГИББД, и гражданина лишат права управления автомобилем.

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