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Автоэксперт объяснил необходимость лишать прав водителей с некоторыми болезнями

Автоэксперт Шкуматов: доступ ГИБДД к данным о здоровье водителей позволит лишать прав алкоголиков и наркоманов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инициатива российского правительства, которая позволит ГИБДД лишать права управления транспортом водителей с некоторыми заболеваниями, приведет к повышению безопасности движения на дорогах. Такое мнение выразил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, комментируя «Известиям» соответствующий законопроект.

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Так, документ регламентирует обмен данными между Минздравом и ГИБДД о состоянии здоровья автомобилистов. Таким образом, если человек приобрел заболевание до истечения срока действия водительского удостоверения, данные о болезни поступят в ГИББД и гражданина лишат права управления автомобилем.

«У нас, действительно, несколько миллионов человек официально стоят на учетах в нарко- и психодиспасерах. При этом многие из них имеют водительское удостоверение. Сейчас, поскольку такие данные являются врачебной тайной, никто, кроме прокуратуры, не имеет доступа к ним. Прокуратура периодически проводит проверки и через суд лишает граждан с соответствующими диагнозами прав. Но это очень трудоемкая и долгая работа. Поэтому многие алкоголики и наркоманы по-прежнему могут садиться за руль», — подчеркнул Шкуматов.

По его словам, законопроект предлагает передавать ГИБДД информацию о том, что гражданину запрещено управлять автомобилем по медицинским показаниям. Однако сам диагноз разглашаться не будет.

«Инициатива, на мой взгляд, правильная. Это приведет к повышению безопасности движения на дорогах. Люди с неустойчивой психикой и другими серьезными проблемами со здоровьем могут ездить на общественном транспорте или ходить пешком», — резюмировал эксперт.

В России действует перечень болезней, наличие которых является основанием для запрета управлять транспортным средством. Как уточнили авторы законопроекта в пояснительной записке, доступ сотрудников ГИБДД к информации о здоровье водителей позволит лишать прав тех из них, которые приобрели заболевания до истечения срока действия выданного водительского удостоверения.

16 июня заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о подготовленном МВД законопроекте, который подразумевает ужесточение требований к получению водительских прав. Помимо более строгих мер в отношении иностранных граждан и в части получения прав категории D, проект предлагает запретить водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда.

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