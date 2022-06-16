Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений

Подготовленный МВД законопроект включает в себя поправки, ужесточающие требования к получению водительских прав. В нем прописаны положения, необходимые для выдачи прав разных категорий, также ужесточены правила для водителей, задержанных в нетрезвом виде за рулем. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что, например, права категории D для управления автобусом предложено выдавать только имеющим не менее года опыта вождения легкового или грузового автомобиля. Сейчас удостоверение этой категории может иметь любой человек без опыта вождения.

Помимо этого, предлагается запретить водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда. Иностранных граждан могут обязать менять водительское удостоверение своей страны на российское в течение года после получения вида на жительство в России. В этом случае им придется проходить медицинское освидетельствование, а также сдавать экзамен по вождению.

«Поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — сказал Соловьев в интервью агентству «Прайм».

2 июня стало известно, что Министерство внутренних дел России совместно с Минцифры создает новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. В МВД пояснили, что информацию о выданных водительских удостоверениях будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

Ранее, 30 мая, В ГИБДД России предупредили водителей, что за подложные госномера отделаться штрафом в 500 рублей не получится, их ожидает лишение прав от шести месяцев до года. В МВД России отметили, что под подложными государственными номерами следует понимать знаки, не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании.