МВД и Минцифры создадут новый ресурс для проверки водительских удостоверений

Министерство внутренних дел России совместно с Минцифры создает новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. Об этом стало известно от пресс-центра МВД РФ 2 июня.

«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — рассказали представители ведомства ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

В ведомстве пояснили, что информацию о выданных водительских удостоверениях будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

25 мая Национальный совет финансового рынка направил в МВД РФ письмо, в котором изложил просьбу автоматизировать сервис по проверке подлинности водительских прав. С 29 июня вступают в силу изменения в «антиотмывочное» законодательство, которые позволяют банкам проводить упрощенную идентификацию клиентов по водительским правам.