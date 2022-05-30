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В ГИБДД предупредили о лишении водительских прав за 3D-номера

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Фото: drive2.ru
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В ГИБДД России предупредили водителей, что за 3D-госномера отделаться штрафом в 500 рублей не получится, их ожидает лишение прав. Об этом рассказали в понедельник, 30 мая, Autonews.ru со ссылкой на ведомство.

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В ведомстве отметили, что водителей с «модными» номерами будут наказывать лишением прав от шести месяцев до года согласно более жесткой норме законодательства: ч.4 ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками».

МВД России отметили, что под подложными государственными номерами следует понимать знаки, не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании: размер, форма, характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне изменены.

Согласно ч.3 ст.12.2 «Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков», такой поступок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 15 тыс. до 20 тыс. руб. и для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

2 марта ГИБДД разъяснили автомобилистам порядок действий при лишении прав.

В сообщении ведомства отмечается, что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами лицо, лишенное такого права, должно сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД, а в случае утраты удостоверения заявить об этом в тот же срок.

Российская Госавтоинспекция 22 февраля рассказала о санкциях за управление автомобилем с неправильно установленными госномерами или без них. За такое нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев.

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