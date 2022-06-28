Реклама
Прямой эфир
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело против главы украинской разведки
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
В ЛНР заявили о планах возобновления работы завода «Азот» в Северодонецке
Мир
Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой
Спорт
Джокович пробился во второй круг Уимблдона и установил рекорд
Мир
В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной
Общество
Гражданам ДНР и ЛНР разрешили упрощенно заменить водительские удостоверения
Мир
Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»
Сюжет:

Некоторые любят погорячее: Россию накрыла волна жаркой погоды

Температура в Москве и некоторых регионах страны превысила 30 по Цельсию
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
В Москве и центральной части России установилась жаркая погода. Температура поднялась выше 30 градусов по Цельсию, что превышает климатическую норму. Как столица переживает жару — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Жара в России
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
В Зеленоградске Калининградской области отдыхающие спешат окунуться в обычно холодное Балтийское море
На весь экран
Жара в России
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Жители Северной столицы с изумлением смотрят на поднявшийся выше 30 столбик термометра
На весь экран
Жара в России
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Фонтаны в Санкт-Петербурге стали спасением для детворы
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Москвичи, насладившись жарой в выходные, в понедельник стоически вышли на работу
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
По прогнозам синоптиков, в Москве и окрестностях температура пойдет вниз начиная с 28 июня, что связано с приходом холодного атмосферного фронта
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Власти столицы проводят мероприятия по увлажнению воздуха в городе
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Коммунальные службы поливают водой асфальт, чтобы избежать порчи дорожного покрытия
На весь экран
Жара в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
По мнению метеорологов, температура превысила климатическую норму на 6–7 градусов Цельсия
На весь экран
Фото: РИА новости/Валерий Мельников
В пятницу метеорологи обещают новое повышение температуры, а со следующей недели в столицу придут летние грозы
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022