Некоторые любят погорячее: Россию накрыла волна жаркой погоды

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
В Москве и центральной части России установилась жаркая погода. Температура поднялась выше 30 градусов по Цельсию, что превышает климатическую норму. Как столица переживает жару — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
В Зеленоградске Калининградской области отдыхающие спешат окунуться в обычно холодное Балтийское море
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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Жители Северной столицы с изумлением смотрят на поднявшийся выше 30 столбик термометра
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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Фонтаны в Санкт-Петербурге стали спасением для детворы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Москвичи, насладившись жарой в выходные, в понедельник стоически вышли на работу
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
По прогнозам синоптиков, в Москве и окрестностях температура пойдет вниз начиная с 28 июня, что связано с приходом холодного атмосферного фронта
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Власти столицы проводят мероприятия по увлажнению воздуха в городе
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Коммунальные службы поливают водой асфальт, чтобы избежать порчи дорожного покрытия
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
По мнению метеорологов, температура превысила климатическую норму на 6–7 градусов Цельсия
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Фото: РИА новости/Валерий Мельников
В пятницу метеорологи обещают новое повышение температуры, а со следующей недели в столицу придут летние грозы
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