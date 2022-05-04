Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой

В Индию пришла небывалая жара — на большей части территории температура воздуха превышает сорокаградусную отметку, что почти на 10 градусов выше апрельской нормы. Как местные жители справляются с аномалией и почему она может привести к дефициту продовольствия в Европе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/NurPhoto/Indranil Aditya
В некоторых районах столбики термометров достигают отметки в 60 градусов
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Фото: REUTERS/Amit Dave
В трущобах Ахмадабада людям раздают куски льда, чтобы они могли охладиться
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Высокие температуры приводят к лесным пожарам, также на городских свалках воспламеняется мусор. В Нью-Дели пытаются предотвратить распространение огня с помощью экскаватора
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Фото: REUTERS/NurPhoto/Debajyoti Chakraborty
Проблемы со здоровьем у населения из-за аномально высоких температур теперь беспокоят власти гораздо больше, чем новая волна COVID-19
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Медики заявляют, что к ним поступает очень много пациентов с тепловыми ударами и другими недугами, обострившимися из-за жары, причем большую часть составляют дети
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Метеорологи отмечают, что нынешний март стал самым жарким за последние 122 года, в апреле температура повысилась еще сильнее
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Из-за аномальных температур на полях гибнет урожай, кроме того, проводить полевые работы в таких условиях практически невозможно. Ожидается, что стране, которая является вторым после Китая производителем пшеницы, в этом году придется отказаться от экспорта
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Фото: REUTERS/Rajendra Jadhav
Неурожай, по мнению экспертов, может вызвать рост стоимости зерна в мире на четверть. Нехватку продовольствия могут ощутить на себе и европейские страны, которые надеялись компенсировать с помощью Индии прекращение поставок из России и с Украины
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sanchit Khanna
Спад жары ожидается лишь в июне, когда начнется сезон дождей
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