Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой

В Индию пришла небывалая жара — на большей части территории температура воздуха превышает сорокаградусную отметку, что почти на 10 градусов выше апрельской нормы. Как местные жители справляются с аномалией и почему она может привести к дефициту продовольствия в Европе — в фотогалерее «Известий»