Следователь погибла в ДТП под Рязанью

Правоохранительные органы устанавливают подробности ДТП, которое произошло на Южной окружной дороге в Рязани 26 июня в 6 часов утра. В аварии погибла 26-летняя женщина-следователь.

РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области сообщает, что, по предварительным данным, за рулем Hyundai Solaris находился 27-летний сотрудник одного из подразделений УМВД в нерабочее время.

Мужчина не справился с управлением, его автомобиль врезался в столб. 62INFO.ru со ссылкой на осведомленный источник пишет, что управлял машиной лейтенант полиции, работающий в ГИБДД.

В аварии травмы получили два пассажира, 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Они госпитализированы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Сахалине возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы из-за наезда автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции.