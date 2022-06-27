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На Сахалине полицейский насмерть сбил девушку

На Сахалине полицейский сбил насмерть девушку, которая шла навстречу по дороге
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Фото: СК РФ по Сахалинской области
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Следственные органы СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы из-за наезда автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что полицейский ехал ночью за рулем Toyota Mark Х по маршруту Южно-Сахалинск — Оха. Он совершил наезд на двух 30-летних женщин, шедших по дороге во встречном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть», — говорится в сообщении.

Уточняется, что региональный главк МВД России назначил служебную проверку по факту ДТП. При этом в пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудник будет уволен из МВД и понесет законное наказание.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Ранее, 24 июня, сообщалось, что в Альметьевске (Татарстан) возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину. Авария произошла ночью 23 июня на улице Заречная. Следствие полагает, что 37-летний водитель Audi Q7 превысил скорость, в результате чего сбил 44-летнюю женщину и ее девятилетнюю дочь.

От полученных травм мама девочки скончалась на месте. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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