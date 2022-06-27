Российские магазины Calvin Klein и Tommy Hilfiger могут продать турецким бизнесменам

Корпорация PVH, владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn и другими, может продать свой бизнес в России турецким предпринимателям. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников на рынке недвижимости и ритейла в понедельник, 27 июня.

PVH приостановила работу своих магазинов в России и Белоруссии с 7 марта. Тогда она объявила о временном закрытии своих бутиков.

В компании заявляли о готовности финансово поддерживать около 550 своих сотрудников из РФ и продолжать регулярные выплаты.

Кроме того, о решении приостановить работу в РФ объявила и компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius и другие) — 5 марта. В компании отмечали, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в стране. На долю РФ приходится около 8,5% операционной прибыли группы.

Однако 8 июня директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева заявила «Известиям», что магазины Inditex могут возобновить работу в России уже этим летом. При этом в каталоге российского онлайн-магазина Wildberries появилась продукция Zara, заявляли «Известиям» в пресс-службе онлайн-магазина.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

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