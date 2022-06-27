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Эксперт рассказал о развитии «Авито» в случае объединения с VK

Эксперт Зыков: покупка VK сервиса «Авито» расширит возможности для пользователей и продавцов
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Потенциальная покупка компанией VK онлайн-площадки «Авито» приведет к расширению возможностей для пользователей и продавцов сервиса. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

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«Газпром Медиа», владелец «ВКонтакте», готов вкладывать средства в новые онлайн-сервисы и продукты, и для «Авито» это, конечно, возможность получения новых денег для того, чтобы продолжить свое развитие. И в целом это должно привести к тому, что там появятся новые сервисы для пользователей и продавцов», — считает эксперт.

Он также отметил, что сервис «Авито» принадлежит нидерландской инвесткомпании Prosus. После сделки с VK сервис станет полностью российским продуктом.

«Плюс, если мы говорим про VK в целом, то у него много возможностей по обеспечению безопасности своих сервисов. И соответственно, сейчас, когда наблюдается дефицит в серверах, если «Авито» необходимо будет расти, я думаю, VK предоставит им свои мощности, у них они должны быть с запасом», — указал Зыков.

При этом, по его словам, под вопросом находится дальнейший сценарий взаимодействия компаний в случае одобрения соответствующей сделки.

«Здесь же вопрос в том, что они покупают часть компании, а не полностью. И вопрос, что дальше будет происходить с двумя компаниям. Дело в том, что в «ВКонтакте», я напомню, есть своя собственная система классифайд, называется «Юла». Фактически она является конкурентом для «Авито» — это два крупнейших игрока на рынке России на сегодняшний день. И тут возникает вопрос, что дальше будет происходить», — добавил собеседник «Известий».

20 мая Prosus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России. В «Авито» рассказали «Известиям», что сервис продолжит функционировать как самостоятельный бизнес в РФ, управляемый российским менеджментом.

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