Главный акционер «Авито» компания Prosus решила продать свою долю

Нидерландский конгромерат ProsusProsus, являющийся главным акционером сервиса объявлений «Авито», объявил о намерении выйти из бизнеса в России, продав свою долю. Об этом 20 мая говорится в сообщении на сайте компании.

«25 марта мы объявили о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group. По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса», — уточнили в Prosus.

В настоящее время ведется поиск покупателя акций сервиса объявлений «Авито». В России «Авито» действует через ООО «КЕХ еКоммерц», офис которой расположен в Москве.

В ноябре 2021 года интернет-площадка «Авито» заняла первую строчку в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist. Общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 млн.

Ранее, в пятницу, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Сделка позволит новой компании сохранить команду и продолжить работу.

Ряд компаний покидает рынок России или приостанавливает сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран.

Так, накануне стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети.