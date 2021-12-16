«Авито» занял первое место в мировом рейтинге сайтов объявлений

Интернет-сервис «Авито» занял самую верхнюю строчку в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по итогам ноября 2021 года, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist. Данные представлены сервисом сквозной аналитики Similar Web.

По его информации, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 млн. Среднее количество времени, которое пользователи «Авито» проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевают посетить 11,72 страницы с объявлениями.

«Авито» как онлайн-платформа объявлений, работающая в России, по результатам ноября обошла предыдущего фаворита рейтинга — американский Craigslist (276.92 млн посещений, 8 минут на странице и 10,19 страницы за один визит). Craigslist — один из старейших сайтов объявлений, долгие годы занимавший первую строчку рейтинга Similar Web.

В мировом рейтинге e-commerce and shopping «Авито» занял 14-ю строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских сервисов, став номером один среди популярных отечественных маркетплейсов.

«Авито» лидирует также по общему числу публикаций: сегодня на сайте размещено более 86 млн активных объявлений. Среди крупнейших классифайдов в мире только Craigslist не раскрывает общего числа объявлений, у остальных оно значительно меньше.

В октябре мобильное приложение «Авито» заняло первое место в России сразу в нескольких рейтингах аналитического сервиса App Annie по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также по общему количеству скачиваний за весь период существования.