Страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже бизнеса в РФ

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба компании.

«Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения. При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, а Цюрих больше не будет вести бизнес в России», — говорится в сообщении.

Договор о продаже должен будет одобрить соответствующий регулирующий орган. Как уточняется, сделка позволит новой компании сохранить команду и продолжить работу.

Zurich Russia — компания по страхованию имущества и от несчастных случаев. На ее долю приходится около 0,3% рынка страхования в РФ, кроме страхования жизни.

Ряд компаний покидает рынок России или приостанавливает сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран.

Так, накануне стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Компания объявил об уходе с рынка РФ 16 мая.

За последние несколько месяцев приостановили деятельность Adidas, Nike, Puma, H&M, Levi’s, Mango, Crocs, Marks & Spencer и др.