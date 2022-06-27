Правительство расширит дальневосточную ипотеку на медиков и педагогов

Правительство России расширит программу «Дальневосточная ипотека» на медиков и педагогов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 27 июня на оперативном совещании со своими заместителями.

«По поручению президента правительство расширяет программу «Дальневосточная ипотека» для того, чтобы больше жителей Дальнего Востока смогли на льготных условиях купить квартиру или построить свой дом», — сказал он.

Так, взять кредит по ставке до 2% смогут педагоги и медики, которые проработали по своим специальностям не менее пяти лет. При оформлении ипотеки их возраст и семейное положение учитываться не будут.

По информации правительства РФ, участниками программы за время ее существования стали свыше 40 тыс. человек.

Кроем того, Мишустин сообщил, что для жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа на три года продлевается льготная ипотека на вторичный рынок жилья. По его словам, всего на эти цели предусмотрено более 40 млрд рублей.

«Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография» в декабре 2019 года. Она рассчитана до конца 2024 года и предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых на покупку жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке.