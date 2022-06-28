Нефтяные вспышки

Согласно последним опросам, американцы не очень довольны тем, в каком направлении движется страна под руководством президента Джо Байдена. Только 13% удовлетворены этим процессом. Что касается конгресса, то и тут лишь 16% поддерживают работу избранников народа. Не очень впечатляющий результат для страны, руководители которой претендуют на роль мировых лидеров.

Конечно, всегда можно найти виноватого на стороне, и, разумеется, это никто иной, как всесильный Владимир Путин. Президент России каким-то образом ухитряется не только вмешиваться в американские выборы, но и ответственен за высокий уровень инфляции и даже за взлом ноутбука сына президента США для внедрения туда компрометирующей информации о Хантере и его папы Джо.

Во время недавней речи о стремительном росте цен на бензоколонках Джо Байден обвинил в этом Владимира Путина 12 раз, но не все принимают такие оправдания, особенно когда речь заходит об энергетических проблемах. Даже лояльная пресса, которая всегда охотно ищет «русский след», признает здесь прежде всего вину именно действующего главы Белого дома.

Особенно возмущаются активисты борьбы с изменением климата, а ведь именно они сыграли большую роль в его победе на выборах 2020 года. Тогда Байден обещал сделать свою будущую политику самой «зеленой» в истории и объявил климат главным стратегическим приоритетом. Тем не менее уже в первый год пребывания Байдена у власти энергетический кризис привел к беспрецедентному росту глобальных выбросов углерода.

Советник президента по климату Джон Керри провел виртуальный саммит с крупнейшими компаниями-загрязнителями окружающей среды. «Мы все должны двигаться быстрее в этом десятилетии, чтобы ускорить переход от угля к возобновляемым источникам энергии», — потребовал он. Нынешний энергетический кризис показал, что возобновляемых источников энергии пока недостаточно для удовлетворения мировых потребностей, и потому ее дефицит заставил потребителей вернуться к углю, приводящему к резкому увеличению выбросов углекислого газа.

Недавний призыв Байдена к конгрессу приостановить действие федерального налога на бензозаправках вызвал ожесточенную критику справа и слева. Защитники окружающей среды глубоко разочарованы неспособностью президента США провести масштабную климатическую реформу. Они утверждают, что предлагаемые налоговые каникулы будут стимулировать инвестиции в отрасли добычи ископаемого топлива, подрывая обещания Байдена перевести экономику США на возобновляемые источники энергии. К тому же даже если 100% экономии от отмены налога будет передано потребителям, а это 18,4 цента из $5 за галлон, то это все равно мало что изменит.

Байден признал это в своей речи, заявив, что трехмесячная приостановка действия налога даст «небольшую передышку» ценам на бензин, которые резко выросли в последние месяцы отчасти из-за сбоев на мировом нефтяном рынке, вызванных в том числе антироссийскими санкциями США и ЕС.

Реакция Байдена на подорожание энергоносителей усугубила разочарование среди активистов борьбы с изменением климата. Некоторые предлагаемые им реформы не нашли поддержки в конгрессе, но в связи с предстоящими выборами кандидаты, как не раз бывало, опять начнут раздавать обещания, которые потом не собираются или не смогут выполнить из-за невозможности демократов и республиканцев договориться.

Республиканцы говорят, что налоговые каникулы на бензин — еще один неэффективный трюк, чтобы замаскировать последствия войны демократов с нефтегазовой индустрией, у которой установились враждебные отношения с Байденом с тех пор, как он вступил в должность.

В свою очередь демократы говорят, что стабильность цен на энергоносители в долгосрочной перспективе может обеспечить лишь диверсификация источников энергии, для чего нужны масштабные инвестиции.

В итоге можно заключить, что страна по-прежнему находится в состоянии глубокого раскола по многим вопросам. Сначала Байден обвинял во всем Дональда Трампа и обещал объединить Америку, но не смог. Теперь он пытается переложить вину на Россию, но с тем же успехом.

Свои усилия Байден направлял и продолжает направлять на дальнейший раскол, причем уже не только США и стран Западного полушария, но и всего мира. Одновременно создаются новые военные блоки, направленные против России и Китая, вместо того чтобы объединять усилия всех стран для решения огромного количества проблем, стоящих перед человечеством.

Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но, к сожалению, пока особых поводов для оптимизма не наблюдается.

Автор — президент Американского университета в Москве

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