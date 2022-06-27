Сдавшиеся в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, как их бросили командиры, а офицерский состав не имел навыков управления.

По словам пленных, их бросили товарищи и офицеры.

«Сбежали с частью солдат. Остальные по подвалам. Очень многие уже не вернутся домой», — рассказал один военный, слова которого подтвердил второй.

Еще один военнопленный заявил об отсутствии на Украине президента. «Он не политик, он клоун» — так мужчина высказался об украинском лидере Владимире Зеленском.

Происходящее в украинской армии еще один пленный назвал бардаком и ужасом. По его мнению, к плачевной ситуации армию Украины привели необученные молодые офицеры.

«Все оказалось изначально не так. От самого военкомата по сегодняшний день. Все построено на лжи, абсолютно все», — добавил еще один пленный.

25 июня репортер CBC News Нил Хауэр в своей статье рассказал о том, как руководство Украины предало своих солдат на восточном фланге в Донбассе и оставило умирать. По словам военнослужащих, несмотря на поставки тысяч единиц западной военной техники, никто из них ее так и не увидел.

Сам Хауэр указал на предательство со стороны руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) и добавил, что «их оставили умирать в безнадежных условиях».

24 июня пленные ВСУ рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, а также использовали как «мясо».

Украинские военные неоднократно призывали своих сослуживцев сдаваться в плен. По их мнению, это единственный шанс остаться в живых. Они отмечают, что российские военнослужащие относятся к ним гуманно, оказывают необходимую медпомощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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