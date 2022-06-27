В Госдуме просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд
В городах, расположенных на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним, высоки риски срыва реализации программ расселения аварийного жилья, сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. По его оценкам, из-за высокой стоимости строительства в таком климате у субъектов не хватает до половины необходимых средств.
«Дело в том числе в высокой стоимости базовых строительных материалов, которая обусловлена сложностями с транспортной логистикой — это и дальние расстояния, и отсутствие недорогих способов транспортировки», — отметил депутат.
Поэтому в Госдуме считают необходимым увеличить госфинансирование программы для таких территорий. В письме, направленном в Минстрой, предлагается повысить объем средств софинансирования для строительства многоквартирных домов. «Известия» ознакомились с копией документа. По оценке Александра Якубовского, дополнительно потребуется около 19 млрд рублей.
«Дороговизна программы расселения аварийного жилья связана не со сносом, а именно со строительством новых домов», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, проблема недофинансирования расселения аварийного жилья актуальна не только в северных регионах, но и по всей России. Это, в первую очередь, связано с удорожанием стоимости квадратного метра.
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Север перемен: в ГД просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд