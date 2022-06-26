В Госдуме опубликовали список вступающих в силу с 1 июля законов

Список новых законов, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года, опубликовал в своем Telegram-канале 26 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что с 1 июля срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Кроме того, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно иметь при себе полис ОМС, а только показать паспорт.

Также граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Еще вступает в силу закон, защищающий пенсионные накопления. В частности, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

24 июня стало известно, что начиная с 1 июля в России будет увеличена заработная плата сотрудников организаций, которые назначают ставки в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ).