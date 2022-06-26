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МВД утвердило требования к допустимому оружию самообороны в России

МВД утвердило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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МВД РФ утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам допустимого оружия самообороны. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

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«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — говорится в документе.

Отмечается, что то же самое касается и огнестрельного оружия. Также должна быть возможность идентифицировать оставшиеся после стрельбы гильзы. Такое оружие не должно иметь магазинов, предусматривающих использование 10 патронов и более, а на стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть обозначен индивидуальный номер.

«Огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного, посредством его переделки или использования его основных частей», — уточняется в приказе МВД.

Кроме того, механические распылители, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, должны иметь маркировочные обозначения, а на резервуарах для их снаряжения должно быть указано название вещества.

По информации МВД, настоящий приказ вступит в силу с 29 июня 2022 года.

Ранее, 7 июня, адвокат «МКА Клишин и партнеры» Андрей Шугаев рассказал «Известиям» о действиях гражданина в случае проникновения злоумышленника в жилище, которые могут быть расценены судом как превышение допустимых пределов самообороны. По его словам, гражданин для самообороны может воспользоваться травматическим пистолетом. Однако оружие нельзя применить к преступнику на поражение — это категорически запрещает закон «Об оружии». Следовательно, гражданин может стрелять только в конечности, исключая попадание в жизненно важные органы злоумышленника.

До этого, 31 мая, юрист Михаил Прядко прокомментировал постановление пленума Верховного суда России, расширяющего пределы допустимой самообороны. Он отметил, что уровень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должен превышать уровень самой угрозы, однако в судебной практике каждый случай рассматривается отдельно.

Так, теперь обороняться разрешается, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

Соответствующее постановление ВС РФ было принято ранее 31 мая. Документ, помимо возможности обороняться при отсутствии угрозы насилием, также разрешает прибегать к самообороне, в случае если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.

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