В России более трети водителей разговаривают со своей машиной

Более трети российских водителей разговаривают со своей машиной. Такие данные были получены в ходе исследования компании «СберАвто», собравшей самые необычные привычки автомобилистов.

«Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не поцарапать другие авто. 42% стараются парковаться в одном любимом месте, а более трети опрошенных (36%) признались, что разговаривают со своей машиной», — передает итоги исследования «РИА Новости».

Среди необычных привычек среди автомобилистов – фотографирование красивых цифр километража на приборной панели. В этом признались 11% опрошенных. Столько же запоминают номера автомобилей проезжающих рядом, на случай, если кто-то поцарапает машину. 3% опрошенных перед началом поездки стучат по капоту, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное.

В топ самых полезных привычек среди российских водителей стала компактная парковка — ее придерживаются 77% опрошенных. 63% респондентов рассказали, что пропускают на дороге всех, кто попросит, а 50% уступают только неуверенным по их мнению водителям. 10% отмечают места аварий или дорожные работы в навигаторе, 5% сохраняют записи чужих ДТП с регистратора для полиции.

Рейтинг самой вредной привычки возглавило вождение одной рукой — так делает почти половина (49%) опрошенных. 25% позволяют себе отпускать язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов, а 23% пользуются гаджетами за рулем.

«Еще 22% автовладельцев очень редко моют автомобиль, так как не видят в этом смысла, 16% громко слушают музыку, а 2% выбрасывают мусор из окна авто. Нашлись и те, кто признался, что значительно превышает скорость на открытых участках дороги и не пристегивается», — говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие 1500 автовладельцев со всей России.

30 мая в ГИБДД Москвы назвали топ-5 нарушений водителей без прав, из-за которых происходили ДТП с жертвами. К основным причинам в ГИБДД отнесли: несоблюдение дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.