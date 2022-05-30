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В ГИБДД Москвы назвали топ-5 нарушений водителей без прав

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала 2022 года Госавтоинспекция Москвы выделила пять основных нарушений водителей без прав, из-за которых происходили ДТП с жертвами.

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К основным причинам в ГИБДД отнесли: несоблюдение дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

При этом в ведомстве подчеркнули, что 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из них шесть ДТП — с участием водителей каршериноговых автомобилей.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

При этом за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей.

24 мая Конституционный суд определил дату исчисления срока давности за нарушения ПДД. Отмечается, что срок давности должен исчисляться с даты, следующей за днем совершения административного правонарушения, и в некоторых случаях непосредственно со дня его совершения.

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