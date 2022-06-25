Американцы вышли на протест у Верховного суда из-за решения по абортам

Тысячи людей, в основном женщины, вышли на улицы крупных американских городов, чтобы выступить против решения о запрете абортов. Верховный суд США в пятницу пересмотрел так называемое дело «Роу против Уэйда» и отменил конституционную защиту абортов, которая действовала почти 50 лет, передает телеканал «Известия». Теперь право женщин на прерывание беременности будут определять власти американских штатов. По мнению активисток, их права нарушили.

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