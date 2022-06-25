Реклама
Прямой эфир
Мир
Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня
Общество
Врач Тяжельников посоветовал не пить холодную воду в жару
Мир
США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихоокеанском регионе
Мир
В Британии пригрозили РФ «точкой невозврата» в случае казни наемников
Общество
МВД не поддержало идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя
Общество
Врач рассказала о риске отравления во время летних пикников
Мир
ВОЗ сообщила о 920 выявленных случаях гепатита неизвестной этимологии
Общество
Дуэт Galibri&Mavik пожелал выпускникам найти свое призвание
Мир
Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США
Общество
Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»
Общество
Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Американцы вышли на протест у Верховного суда из-за решения по абортам

0
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи людей, в основном женщины, вышли на улицы крупных американских городов, чтобы выступить против решения о запрете абортов. Верховный суд США в пятницу пересмотрел так называемое дело «Роу против Уэйда» и отменил конституционную защиту абортов, которая действовала почти 50 лет, передает телеканал «Известия». Теперь право женщин на прерывание беременности будут определять власти американских штатов. По мнению активисток, их права нарушили.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022