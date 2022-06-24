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Захарова назвала ложью заявления главы МИД Германии о голоде

Захарова: обвинения главы МИД ФРГ в том, что РФ использует голод как оружие — циничная ложь
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничной ложью заявления главы немецкого дипведомства Анналены Бербок о том, что РФ использует голод как оружие. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что обвинения в намеренном использовании голода как оружия «безграмотны» и «циничны».

«Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии», — заявила официальный представитель российского МИДа.

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Захарова также усомнилась, что немецкие власти действительно беспокоят проблемы недостатка продовольствия.

«С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более €3,4 млрд», — добавила Захарова.

«Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», — резюмировала представитель российского МИДа.

3 июня Владимир Путин заявил, что проблемы вывоза зерна с Украины не существует и его можно вывести из страны несколькими способами, в том числе и через украинские порты. Однако перед этим Киеву нужно их разминировать, добавил президент.

Вопрос вывоза украинского зерна стал одним из главных в последнее время на фоне обострения ситуации на мировых продовольственных рынках. Из-за минирования украинских портов на территории страны оказалось заблокировано большое количество пшеницы, направленной на экспорт.

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