Захарова назвала ложью заявления главы МИД Германии о голоде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничной ложью заявления главы немецкого дипведомства Анналены Бербок о том, что РФ использует голод как оружие. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что обвинения в намеренном использовании голода как оружия «безграмотны» и «циничны».

«Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии», — заявила официальный представитель российского МИДа.

Захарова также усомнилась, что немецкие власти действительно беспокоят проблемы недостатка продовольствия.

«С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более €3,4 млрд», — добавила Захарова.

«Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», — резюмировала представитель российского МИДа.

3 июня Владимир Путин заявил, что проблемы вывоза зерна с Украины не существует и его можно вывести из страны несколькими способами, в том числе и через украинские порты. Однако перед этим Киеву нужно их разминировать, добавил президент.

Вопрос вывоза украинского зерна стал одним из главных в последнее время на фоне обострения ситуации на мировых продовольственных рынках. Из-за минирования украинских портов на территории страны оказалось заблокировано большое количество пшеницы, направленной на экспорт.