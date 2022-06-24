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Доходы таксистов в России упали вдвое

Аналитик Деев: средние доходы таксистов в регионах России снизились с 60 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средние доходы таксистов в регионах России снизились с 60 тыс. в месяц до 25 тыс. рублей. Об этом «Известиям» заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в пятницу, 24 июня.

Шашечный сбор: в РФ появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»
Как новый игрок повлияет на рынок и цены

В стране снижается благосостояния граждан — они стремятся к экономии, поэтому перестают пользоваться такси, отметил он. В связи с этим рынок такси в этом году может сократиться не менее чем на 20%, спрогнозировал Деев.

«Люди пересаживаются на общественный транспорт, более активно пользуются каршерингом, даже покупают электросамокаты — их продажи выросли в 7–19 раз в крупных городах, где представлена данная услуга», — рассказал эксперт.

Тем не менее, по мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, до осени мы услышим о новых потенциальных конкурентах «Яндекса» в этой сфере и, скорее всего, это будут очень известные и мощные команды.

«Например, это может быть Сбербанк или еще несколько игроков, которые активно строят свои экосистемы. Самый важный момент в этом бизнесе — достаточные инвестиционные ресурсы и наличие сильного менеджмента», — полагает он.

Ранее в пятницу «Известия» писали, что с 1 июля на российский рынок такси выйдет новый игрок — отечественный агрегатор «СвифтДрайв». Его цель — занять 12–15% российского рынка такси, в том числе нишу Gett, который ушел из России. Новый сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, рассчитывают его создатели.

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