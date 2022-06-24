В России появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»

На 1 июля запланирован полномасштабный выход нового отечественного агрегатора такси «СвифтДрайв» во все регионы России. Об этом «Известиям» рассказал сооснователь сервиса Станислав Ястржембский, сын экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского.

Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, рассчитывают его создатели. Новый игрок планирует занять нишу ушедшего из России Gett — начать планируется с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C, сообщил Станислав Ястржембский.

«В наших планах занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 млн рублей. Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса», — сказал он.

По оценкам компании, до выхода на возврат инвестиций общий объем вложений составит до 150 млн рублей. Часть из этой суммы уже потрачена, отметил Станислав Ястржембский. Он пояснил: сервис заключает договоры с таксопарками, расходы идут на IT и разработку платформы, а также на содержание команды программистов, дизайнеров и пр.

При этом компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как «Яндекс Такси», а также является партнером компании «Ситимобил».

«К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров», — рассказал Станислав Ястржембский.

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