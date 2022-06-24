В унесенных в Черное море автомобилях находились трое детей

Трое детей находились в двух легковых автомобилях, которые унесло в Черное море в Сочи. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на пятницу, 24 июня, в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель.

«На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находились семь человек, трое из которых дети», — сообщили в ведомстве.

По информации «Известий», в одном унесенном авто находились четыре человека: двое мужчин, девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения, во втором — трое: двое взрослых и мальчик 2021 года рождения. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Поисковые работы продолжаются.

Власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города, причиной стало штормовое предупреждение, которое 23 июня распространил сайт МЧС Краснодарского края. Тогда спасатели предупредили, что ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 м/с.