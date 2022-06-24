В Госдуме предложили проводить ремонт домов в зависимости от их аварийности

Ремонт многоквартирных домов предлагают проводить в зависимости от их аварийности. По информации «Известий», такой законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Единой России» утром в пятницу, 24 июня.

Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В документе указано, что 2012 году в целях предотвращения ветшания жилищного фонда и минимизации процента появления аварийного жилья, в РФ стартовала программа капитального ремонта. Однако, отмечают парламентарии, аварийного жилья не стало меньше, и в настоящее время таковым признано порядка 19 млн кв. метров жилья.

«В настоящее время региональные программы капитального ремонта представляют собой перечень многоквартирных домов со сроками выполнения тех или иных работ/услуг без учета технического состояния многоквартирных домов. И зачастую региональные фонды капитального ремонта, которые являются техническими заказчиками работ капитального характера, не владеют информацией о фактическом техническом состоянии многоквартирного дома», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предложили установить взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома.

8 июня «Известия» сообщали, что ТПП обратилась в Минстрой с инициативой о возможности внесения изменений в законодательство, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Ведомство в свою очередь направило ответ, в котором указало, что если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, то согласование не потребуется.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.