Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В унесенных в Черное море автомобилях находились трое детей
Мир
Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятий
Мир
Войска РФ и ДНР подошли вплотную к поселку Нью-Йорк в республике
Мир
Молдавия намерена поддержать новые санкции Евросоюза против России
Политика
В Госдуме предложили проводить ремонт домов в зависимости от их аварийности
Происшествия
В Сочи ребенок успел сообщить в МЧС, что их машину уносит в Черное море
Общество
Марафон «За нами правда. Всё для Победы!» собрал более 67 млн для бойцов Донбасса
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса»
Мир
«Ночные волки» сняли фильм о врачах-волонтерах в Донбассе
Мир
В ФРГ предупредили о возможном прекращении работы ряда отраслей из-за нехватки газа
Мир
Глава МИД Украины не исключил обсуждение границ с РФ «до 24 февраля»

В Госдуме предложили проводить ремонт домов в зависимости от их аварийности

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонт многоквартирных домов предлагают проводить в зависимости от их аварийности. По информации «Известий», такой законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Единой России» утром в пятницу, 24 июня.

Раз, плата: в РФ хотят повышать тариф за ремонт дома без собрания жильцов
Есть ли риск махинаций со стороны управляющих компаний

Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В документе указано, что 2012 году в целях предотвращения ветшания жилищного фонда и минимизации процента появления аварийного жилья, в РФ стартовала программа капитального ремонта. Однако, отмечают парламентарии, аварийного жилья не стало меньше, и в настоящее время таковым признано порядка 19 млн кв. метров жилья.

«В настоящее время региональные программы капитального ремонта представляют собой перечень многоквартирных домов со сроками выполнения тех или иных работ/услуг без учета технического состояния многоквартирных домов. И зачастую региональные фонды капитального ремонта, которые являются техническими заказчиками работ капитального характера, не владеют информацией о фактическом техническом состоянии многоквартирного дома», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предложили установить взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома.

8 июня «Известия» сообщали, что ТПП обратилась в Минстрой с инициативой о возможности внесения изменений в законодательство, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Ведомство в свою очередь направило ответ, в котором указало, что если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, то согласование не потребуется.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022