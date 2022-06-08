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В России хотят повысить тариф за ремонт дома без собрания жильцов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Минстрой рассмотрит возможность законодательных изменений, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками.

Права у дома: систему капремонта в России намерены кардинально изменить
Может ли стать выше плата за эту услугу ЖКХ

Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы. Об этом сказано в ответе ведомства на инициативу ТПП. «Известия» ознакомились с копией письма.

Организация направляла предложение в министерство весной как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету, добавил он.

«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8-10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт», — сказала член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Особенно остро вопрос недофинансирования управляющих организаций (УО) встал в сегодняшней кризисной ситуации, сказал Широков.

Проблема связана в том числе с тем, что собрать необходимое число собственников, чьих голосов будет достаточно для принятия решения, по-прежнему довольно сложно, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

Подобнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раз, плата: в РФ хотят повышать тариф за ремонт дома без собрания жильцов

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