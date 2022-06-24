В ФРГ заявили об отказе от «зеленой» экономики из-за газового дефицита

Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зеленую» экономику из-за проблем с газоснабжением. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Срок службы атомных электростанций должен быть продлен, а курс на отказ от угля — остановлен», — отметил политик.

23 июня правительство ФРГ ввело так называемый режим тревоги — вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил эту меру сокращением газовых поставок из России и высокими ценами на газ.

Напомним, 14 июня «Газпром» объявил о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» на 40% из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая». Проблемы возникли из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде — причиной стали антироссийские санкции Оттавы. 15 июня «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Таким образом, уже с 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться.

Как заявил «Известиям» Штеффен Котре, второй этап плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом дает право поставщикам в короткие сроки повышать цены на газ для конечных потребителей.

«Это позволяет покрыть увеличившиеся закупочные расходы и таким образом защититься от банкротства. При этом сценарии именно потребители сразу ощутят последствия санкционной политики», — отметил политик.

По его словам, для компаний это обозначает меньшую добычу, более высокие цены и, в конечном счете, более дорогостоящую продукцию.

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Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике