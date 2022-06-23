Эксперт оценил возможный запрет на продажу животных в зоомагазинах

Вопрос о запрете продажи кошек и собак очень актуален, о нем зоозащитники говорят как минимум последние 10 лет. Об этом 23 июня заявил «Известиям» исполнительный директор Альянса защитников животных Юрий Корецких, комментируя возможное рассмотрение Госдумой в осеннюю сессию соответствующего законопроекта.

По его словам, если изучить текст законопроекта, то пока в документе запрета на продажу животных в зоомагазинах речь не идет.

«В нем говорится, что правительство должно разработать нормы содержания животных в зоомагазинах. И мы не можем пока знать, какие нормы разработает правительство», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что гарантий того, что правительство запретит продажу в магазинах крупных животных, нет.

«Конечно, вопрос о запрете продажи крупных животных, как кошки и собаки, очень актуален, о нем зоозащитники говорят последние 10 лет как минимум. И очень хотели бы, чтобы это было реализовано», — сказал Корецких.

Он добавил, что в поддержку защиты животных создано движение «Нетовар», в большом количестве подписаны петиции.

Ранее в четверг в правительство России был внесен законопроект о регламентации разведения животных. Если инициатива будет поддержана, проект внесут в Государственную думу осенью в текущем году. В документе идет речь и о возможном запрете продажи в магазинах кошек и собак.