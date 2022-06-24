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Финансовый советник рассказала о создании криптокошелька и оплаты с помощью него

Финансовый советник Тарасова рассказала, как создать криптокошелек и расплачиваться с помощью него за границей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Санкции западных стран в отношении финансового рынка России привели к спросу россиян на альтернативные методы оплаты. На замену наличной валюте и картам международных платежных систем Visa и Mastercard пришли криптовалюты, которые заграничные сервисы принимают к оплате. Однако чтобы использовать криптовалюту в качестве средства платежа, в том числе за границей, нужен криптокошелек. Как его открыть, перевести деньги на криптокарту и расплачиваться с помощью нее, рассказала «Известиям» глава инвестиционного фонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова в пятницу, 24 июня.

Виды криптокошельков

Существует два вида криптокошельков: «горячие» и «холодные».

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Первые открывают онлайн через приложения или сайт либо как счет на криповалютной бирже. «Холодные» кошельки открывают через специальное устройство, леджер, чем-то похожий на флешку, либо как бумажный кошелек в виде бумаги с qr-кодом. Для расчетов лучше подходят «горячие» кошельки, так как они оперативнее.

Способы покупки криптовалюты

Приобрети криптовалюту можно разными способами, например через обменник. При этом Тарасова советует обязательно смотреть рейтинг, отзывы и условия обмена.

Второй способ — через P2P-биржу — платформу, на которой пользователи могут обмениваться криптовалютами друг с другом без участия посредника.

«Процедура похожа на обменник, только здесь вы напрямую взаимодействуете с продавцом криптовалюты, а гарантом является биржа. Деньги поступят на ваш биржевой кошелек. Дальше нужно перевести крипту куда-то, где вы сможете ее обналичить или расплачиваться ею», — рассказала финансовый советник.

Вариантов несколько: снова искать обменник — только уже из криптовалюты в фиат — в нужной стране и получать там наличные. Также можно воспользоваться криптоматом — это что-то вроде банкомата, где можно перевести крипту в фиат и получить наличные. Однако криптоматы берут комиссию. Они распространены на Западе, но всё же есть не везде.

Также можно воспользоваться платежными сервисами типа Revolut. Они открывают сcчета россиянам, но важно не пытаться пополнить их в рублях, так как могут сразу заблокировать счет, а заводить именно криптовалюты. У сервиса можно выпустить физическую карту, которой затем расплачиваться в магазинах, но ее не высылают в Россию и получить можно только за границей.

Другие сервисы, выпускающие криптовалютные карты на данный момент с россиянами почти не сотрудничают, подчеркнула эксперт.

В конце апреля Binance сообщила, что для россиян, чьи активы на криптобирже превышают €10 тыс., будет ограничен доступ к площадке. Аккаунты таких пользователей переключатся в режим «только для вывода средств». Эти клиенты не смогут торговать на бирже или пополнять свои счета, а на закрытие позиций им дадут 90 дней. Ограничения вводятся на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления.

Новым пользователям, чей баланс меньше €10 тыс., можно регистрироваться при выполнении всех соответствующих процедур верификации. Действующими останутся аккаунты клиентов, которые проживают вне России.

Руководство биржи приняло такие меры в соответствии с пятым пакетом антироссийских санкций Евросоюза, но полностью прекращать работу в РФ не планирует.

В конце января в Госдуме обсуждали возможность принятия до 31 июля документа, который будет направлен на регулирование рынка криптовалют в России. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков указывал на актуальность принятия «правового документа, который определяет регулирование на этом рынке».

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце ведомство внесло в кабмин соответствующий законопроект.

Министерство финансов рассчитывает, что законодательное регулирование криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. Оно прорабатывает вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» 18 мая, что криптовалюта в России обязательно будет легализована.

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