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Доля ипотечных сделок в комфорт-классе в Москве близка к 90%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большинство сделок на рынке недвижимости Москвы проходят с ипотекой, по проектам комфорт-класса доля жильщного кредитования составляет уже 89%. Об этом рассказала «Известиям» генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова в четверг, 23 июня.

Ипотеки ради: девелоперы вводят кредиты на жилье под 0,01%
Насколько подорожали квартиры из-за массового внедрения таких программ

«В середине июня, по предварительной оценке, активность покупателей выросла в 2–3 раза по сравнению с маем. Многие клиенты ожидали снижения ключевой ставки и окончания сроков трехмесячных «дорогих» депозитов. Большинство сделок проходит с ипотекой, по проектам комфорт-класса доля ипотеки составляет уже 89%, условия сейчас очень привлекательные», — сказала она.

По данным департамента аналитики VSN Realty, в мае в новостройках комфорт- и бизнес-класса было продано 2563 квартиры и апартаментов общим метражом 115,8 тыс. кв. м.

Спрос во второй половине мая значительно стимулировали с помощью субсидирования ипотечных программ от девелоперов с беспрецедентными условиями. Так, расширилось число предложений с ипотекой под 0,1% на весь срок, есть даже предложения со ставкой 0,01%. По итогам мая доля ипотечных сделок в проектах комфорт-класса выросла на 19% по отношению к апрелю и составила почти 90%, рассказали аналитики.

По данным компании, средние бюджеты сделок в мае составили 11,4 млн рублей в сегменте комфорт-класса и 26,2 млн рублей — в сегменте бизнес-класса. Средняя стоимость «квадрата» по ценовым классам находилась на уровне 269 тыс. и 462 тыс. рублей соответственно.

Площадь самого маленького проданного лота в комфорт-классе составила 19,4 кв. м, самого большого — 109,3 кв. м, среднего — 42,2 кв. м. В бизнес-классе минимальный размер проданного лота составил 17,3 кв. м, максимальный — 255,5 кв. м, средняя площадь — 56,6 кв. м, добавили эксперты.

О том, что девелоперы стали массово субсидировать ипотеку под 0,01–2% годовых на 10–30 лет для своих проектов, сообщили «Известиям» опрошенные 15 июня застройщики.

Например, в ГК ФСК есть ряд программ со ставкой от 0,01% на весь срок кредитования. Их ввели в марте почти сразу после поднятия ключевой ставки до 20%. Во флагманском проекте Forma снизили ставку по льготной ипотеке до 0,1% на весь срок кредитования при первоначальном взносе от 15%. Ставку по семейной ипотеке понизили до 0,99% вместо обычных 6%. В ГК «Гранель» в конце апреля появилась семейная ипотека со ставкой от 0,2%.

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