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Девелоперы стали вводить кредиты на жилье под 0,01%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девелоперы начали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные застройщики. В их числе ФСК, Level Group, Forma (в составе ПИК), «Гранель».

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Затраты на снижение ставки для клиента включают в конечную стоимость квартир, поэтому в какой-то степени это просто маркетинговый ход, пояснили эксперты.

«Новые условия подстегнули застройщиков искать дополнительные способы привлечения покупателей», — сказал руководитель компании Forma (в составе ПИК) Илья Чепрасов.

Как уже писали «Известия», продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.

В ГК ФСК есть ряд программ со ставкой от 0,01% на весь срок кредитования, сообщила «Известиям» коммерческий директор группы Ольга Тумайкина. Их ввели в марте 2022 года — практически сразу после поднятия ключевой ставки до 20%, сказала она.

Во флагманском проекте Forma снизили ставку по льготной ипотеке до 0,1% на весь срок кредитования при первоначальном взносе от 15%. Ставку по семейной ипотеке — до 0,99% вместо обычных 6%, рассказал Чепрасов. В ГК «Гранель» тоже разработали субсидированные кредитные продукты — в конце апреля появилась семейная ипотека со ставкой от 0,2%.

Действует партнерская программа с банками со ставкой 0,1% годовых на весь срок и в Level Group. Ее запустили с 1 июня, сказала директор по продажам компании Алина Ларионова. У девелопера «Аквилон» ставка 0,01% годовых действует на весь срок до 30 лет, выдается сумма до 12 млн рублей (первоначальный взнос от 15%), добавили в компании. Похожие программы запустили в «СМУ-6 Инвестиции», группа «Родина», «А101», «Страна Девелопмент» и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ипотеки ради: девелоперы вводят кредиты на жилье под 0,01%»

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