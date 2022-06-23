Ветераны призвали переименовать Болотную площадь в Площадь Российской империи

Члены общероссийского общественного движения «Ветераны России» предложили переименовать Болотную площадь в Москве в Площадь Российской империи. Об этом 23 июня заявил председатель организации Ильдар Резяпов.

«Мы вместе с нашими коллегами, а именно с Мариной Овчинниковой, заведующей медицинским музеем Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин», выступаем за переименование Болотной площади в Площадь Российской империи, демонтажа памятника М.Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» и создания на его месте мемориального комплекса, выражающего высокую идею державности Российской империи», — сказал он «Известиям».

По словам Резяпова, во всех городах России следует создать Площади Российской истории с целью «увековечения национальных духовных ценностей». Также «Ветераны России» выступили за увековечивание памяти Защитников Отечества 7-й зенитной батареи 862-го зенитного артиллерийского полка, погибших на боевом посту в ходе защиты Кремля.

С соответствующими предложениями члены движения обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. Кроме того, председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову направлена просьба о поддержке инициативы.

Дополнительно обращение о содействии реализации инициативы направлено по линии администрации президента России.

8 июня стало известно, что территорию у американского посольства назовут Площадью Донецкой Народной Республики. Такой выбор сделали москвичи в ходе голосования. Позднее Собянин подписал соответствующее постановление.