Великобритания вводит новые санкции в отношении России. Такую информацию опубликовали на сайте британского правительства в четверг, 23 июня.

В ограничения войдет запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов.

Помимо этого, санкции коснутся товары и технологии, связанные с нефтепереработкой. Также они предусматривают запрет на импорт товаров, которые приносят Российской Федерации доход, сюда же входят соответствующая техподдержка, финансовые сервисы и брокерские услуги.

Великобритания запретила экспорт в РФ авиатоплива и топливных добавок, расширила пакет санкций в сфере товаров и технологий, которые связаны с морскими перевозками.

Накануне, 21 июня, министр иностранных дел в Британии Лиз Трасс сказала, что Королевство продолжит вводить новые ограничения против России до тех пор, пока с украинскую территорию не покинут все российские войска. Как отметила Трасс, Британия продолжит снабжать Киев вооружением.

16 июня в британский санкционный список вошел предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, потому что он поддерживает специальную военную операцию на Украине. Этот список также пополнили уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава совета директоров Группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

В апреле Великобритания ввела запрет на импорт железа и стали из России. Кроме того, государство запретило поставлять продукцию определенных технологических отраслей.

В марте Королевство запретило экспорт в РФ предметов роскоши и объявила о новом 35-процентном тарифе на импорт главных видов товаров российского производства.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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