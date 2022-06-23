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Медведев заявил об отсутствии в Европе политиков уровня Ширака и Коля

Медведев: в Европе не осталось политиков уровня Маргарет Тэтчер или Жака Ширака
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В Европе не осталось политических деятелей уровня бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака или экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом 23 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что общается с иностранными руководителями довольно давно, и уровень западных политиков упал буквально на его глазах. По словам зампреда Совбеза РФ, на смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами.

«Часть из них — вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут либо примут с катастрофическим запозданием», — поделился мнением Медведев.

Он подчеркнул, что настоящий политик не боится принимать решения.

«Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него, кто понимает, что международные отношения — это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции», — заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее, 22 мая, немецкий политолог Кристоф Херстель заявил, что, делая антироссийские заявления, глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует свою некомпетентность. По его мнению, Бербок, так же как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, своими действиями ставит под угрозу безопасность всей Европы, благосостояние людей, экономику и промышленный сектор Германии.

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