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«Ъ»: ритейлер «Связной» начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт

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Ритейлер «Связной» начал ввозить электронику в Россию через параллельный импорт. Об этом 23 июня сообщила газета «Коммерсант».

Выключение из правил: часть смартфонов Samsung не активируются в РФ
Как можно разблокировать гаджеты, поставленные по параллельному импорту

Представитель компании рассказал изданию о поставках последней линейки iPhone, часов и смартфонов Samsung, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. Отмечается, что значительная часть устройств будет на 10–20% дороже аналогов, ввезенных до начала российской спецоперации по защите Донбасса.

При этом гаджеты будут продавать с официальной гарантией.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. — Ред.), поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — заявили в «Связном».

Ранее, 17 июня, стало известно, что многие импортеры воспользовались параллельным импортом, закупая смартфоны Samsung, но выбирали модели по низкой стоимости, которые часто являются операторскими и не могут использоваться вне сетей конкретного оператора, а их разблокировка производится за дополнительную плату.

В то же время собеседник «Известий», близкий к одному из ритейлеров, рассказал, что часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в РФ. Он отметил, что включить новый аппарат, вставив в него сим-карту российского оператора, не получится, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС.

29 марта в связи с антироссийскими санкциями, введенными рядом стран после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, правительство РФ приняло постановление, согласно которому разрешается параллельный импорт — ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

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